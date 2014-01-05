В Кронштадте первым экспонатом музея военно-морской славы станет атомная подводная лодка

Вопрос о создании Музея военно-морской славы подняли на совещании губернатора Петербурга и главы проекта офиса кластера "Остров фортов".

В среду, 17 марта, в Смольном прошло рабочее совещание губернатора Александра Беглова и главы проектного офиса кластера "Остров фортов" Ксении Шойгу. На встрече обсудили сроки строительства проекта, а также вопрос создания Музея военно-морской славы.

Первым и главным экспонатом музея станет первая советская атомная субмарина К-3 "Ленинский комсомол". Об этом сообщили в Смольном. Кроме того, на территории музея создадут конгрессно-выставочный центр, на базе которого будут проводить морские салоны.

Ранее мы писали, что губернатор рассказал о сроках строительства "Острова фортов" в Кронштадте.

Фото: пресс-служба Смольного