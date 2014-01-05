Губернатор рассказал о сроках строительства "Острова фортов" в Кронштадте

Работы планируют завершить через 4 года.

В среду, 17 марта, губернатор Александр Беглов обсудил сроки строительства "Острова фортов" с уководителем проектного офиса по созданию "Острова фортов" Ксенией Шойгу.

Проект реализуют на 347 тысячах квадратных метров, с учетом акватории территория кластера будет равна примерно 150 гектарам. В "Острофе фортов" появятся морская гавань, лицей, две гостиницы, исторический парк, точки питания, детские площадки и филиал Военно-морского музея. Ремонтные работы должны завершить через четыре года.

Беглов отметил, что одной из важных задач проекта стоит обеспечение транспортной доступности Кронштадта.

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Фото: gov.spb.ru