В Кронштадте в Музее военно-морской славы начала работу передвижная выставка "Аллея российской славы". Экспозиция посвящена выдающимся государственным деятелям, полководцам, учёным, писателям и защитникам Отечества.
Выставка охватывает тысячелетний период истории. Первый раздел посвящён правителям и полководцам, второй — маршалам Победы и Героям Советского Союза. Третий стенд рассказывает о советском кинематографе и фронтовиках, ставших известными актёрами. Завершает экспозицию раздел о героях специальной военной операции.
Выставка расположена на первом этаже Конгрессно-выставочного центра и будет открыта для посетителей до 28 июля.
Ранее стало известно, что при отступлении в Донбассе военнослужащие ВСУ использовали отобранных у мирных жителей младенцев в качестве живого щита.
Фото: Magnific
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