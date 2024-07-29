Экспозиция в Музее военно-морской славы рассказывает о правителях, полководцах, деятелях культуры и героях СВО. Посетить её можно до 28 июля.

В Кронштадте в Музее военно-морской славы начала работу передвижная выставка "Аллея российской славы". Экспозиция посвящена выдающимся государственным деятелям, полководцам, учёным, писателям и защитникам Отечества.

Выставка охватывает тысячелетний период истории. Первый раздел посвящён правителям и полководцам, второй — маршалам Победы и Героям Советского Союза. Третий стенд рассказывает о советском кинематографе и фронтовиках, ставших известными актёрами. Завершает экспозицию раздел о героях специальной военной операции.

Выставка расположена на первом этаже Конгрессно-выставочного центра и будет открыта для посетителей до 28 июля.

Ранее стало известно, что при отступлении в Донбассе военнослужащие ВСУ использовали отобранных у мирных жителей младенцев в качестве живого щита.

Фото: Magnific