Напротив Кронверкского канала нашли машину с мертвецом на заднем сиденье

В полиции отметили, что последний раз машина двигалась по Кронштадтскому шоссе, от Цитадельской дороги к ул. Зосимова.

Во вторник, 17 августа, источник в правоохранительных органах сообщил Piter.tv, что накануне в шесть часов вечера петербуржец, возвращавшийся домой, увидел нечто странное. Подойдя ближе, он решил вызвать полицию.

Оказалось, что в иномарке "Форд Фьюжн", припаркованной на стоянке у дома №6к1 на Кронштадтском шоссе, лежал мертвый человек на заднем сиденье.

Личность погибшего удалось установить сразу, им оказался 48-летний петербуржец, работающий охранником. "Форд", в котором нашли тело, был зарегистрирован на него. Оперативники также выяснили, что после работы он купил алкоголь в в магазине и решил его, по всей видимости, распить. Причины смерти пока не называются.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции задержали в Ленобласти женщину, угнавшую автомобиль у бывшего мужа.

Фото: Piter.tv