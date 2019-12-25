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Напротив Кронверкского канала нашли машину с мертвецом на заднем сиденье
Сегодня, 9:46
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Напротив Кронверкского канала нашли машину с мертвецом на заднем сиденье

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В полиции отметили, что последний раз машина двигалась по Кронштадтскому шоссе, от Цитадельской дороги к ул. Зосимова.

Во вторник, 17 августа, источник в правоохранительных органах сообщил Piter.tv, что накануне в шесть часов вечера петербуржец, возвращавшийся домой, увидел нечто странное. Подойдя ближе, он решил вызвать полицию. 

Оказалось, что в иномарке "Форд Фьюжн", припаркованной на стоянке у дома №6к1 на Кронштадтском шоссе, лежал мертвый человек на заднем сиденье. 

Личность погибшего удалось установить сразу, им оказался  48-летний петербуржец, работающий охранником. "Форд", в котором нашли тело, был зарегистрирован на него. Оперативники также выяснили, что после работы он купил алкоголь в в магазине и решил его, по всей видимости, распить. Причины смерти пока не называются.

Ранее мы писали, что сотрудники полиции задержали в Ленобласти женщину, угнавшую автомобиль у бывшего мужа.

Фото: Piter.tv

Теги: кронверкский канал, кронштадт
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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