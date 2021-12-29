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В Кронштадте на двух магистралях установили новые светофоры
Сегодня, 14:17
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В Кронштадте на двух магистралях установили новые светофоры

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Из-за увеличения туристических потоков инфраструктура города требует развития.

В Кронштадте появилось два новых светофора. Один установили на перекрестке улицы Зосимова и Кронштадтского шоссе, второй - на пересечении проспекта Ленина и Гражданской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В городе появляются новые культурно-развлекательные объекты, в связи с чем возникает необходимость в развитии транспортной инфраструктуры. Новые светофоры сделают передвижение пешеходов и водителей более комфортным. 

Ранее на Piter.tv: Беглов рассказал о финансировании развития улично-дорожной сети в Кронштадте.

Фото: Pexels

 

Теги: водители, дороги, кронштадт, новые светофоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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