В Кронштадте произошел пожар в квартире

Его удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС.

Сегодня днем, 22 апреля, в Кронштадтском районе произошел пожар. В Манежном переулке, 2, вспыхнула комната в "двушке". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:34. Пламя распространилось по площади 0,5 кв.метра.

Пожар удалось потушить до прибытия сотрудников МЧС. На место выезжали 10 спасателей и две спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv