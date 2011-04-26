Останки будут находиться в Кронштадте до 25 июля.

Накануне, 15 июля, в Кронштадт доставили мощи святого адмирала Федора Ушакова из Санаксарского мужского монастыря.

По словам генерального директора международного благотворительного фонда "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца" Андрея Кононова, встречать мощи святого адмирала в Кронштадте стало уже хорошей традицией.

Мощи прибывают перед пятым юбилейным Военно-морским парадом. Эти мощи встречают офицеры, мичманы Военно-морского флота. передал слова Кононова корреспондент "Невских новостей"

Сегодня, 16 июля, мощи перевезут на Петровскую пристань Кронштадта. Их погрузят на катер, который проследует вдоль военных кораблей на рейде Кронштадта и рейде Невы.

Отметим, что в ХVIII веке адмирал Федор Ушаков командовал Черноморским флотом и русской эскадрой в Средиземном море. Адмирал, как считают некоторые историки, не проиграл ни одного боя и не потерял ни одного корабля.

Ранее мы писали, что в День ВМФ въезд в Кронштадт для петербуржцев будет закрыт.

Фото: Невские новости