В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ

Мужчина подозревается в госизмене и шпионаже.

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего со Службой Безопасности Украины. Об этом рассказали представители регионального управления силовой структуры. По данным надзорного ведомства, гражданин страны предпринял попытку выехать за пределы полуострова.

В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности РФ. пресс-служба ФСБ РФ по Крыму и Севастополю

Оперативники установили, что задержанный мужчина 1971 года рождения ранее проходил службу в Донецкой народной республике. Он проживал на территории Крыма. Все это время он на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ. Теперь сотрудники ФСБ проверяют причастность задержанного к преступлениям, предусмотренным статьями 275 и 276 УК РФ. Речь идет о государственной измене и шпионаже.

ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ" (террористическая и экстремитская организация, запрещена в РФ).

Фото и видео: ФСБ РФ по региону