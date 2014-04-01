  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:12
59
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего с СБУ

0 0

Мужчина подозревается в госизмене и шпионаже.

В Крыму задержали россиянина, сотрудничавшего со Службой Безопасности Украины. Об этом рассказали представители регионального управления силовой структуры.  По данным надзорного ведомства, гражданин страны предпринял попытку выехать за пределы полуострова.

В марте 2022 года был задержан УФСБ при попытке выехать на территорию Украины с целью организации контактов со спецслужбами, способных нанести ущерб безопасности РФ.

пресс-служба ФСБ РФ по Крыму и Севастополю

Оперативники установили, что задержанный мужчина 1971 года рождения ранее проходил службу в Донецкой народной республике. Он проживал на территории Крыма. Все это время он на постоянной основе поддерживал связи с сотрудниками СБУ. Теперь сотрудники ФСБ проверяют причастность задержанного к преступлениям, предусмотренным статьями  275 и 276 УК РФ. Речь идет о государственной измене и шпионаже.

ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ" (террористическая и экстремитская организация, запрещена в РФ).

Фото и видео: ФСБ РФ по региону

Теги: госизмена, крым, сбу, фсб, шпионаж
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии