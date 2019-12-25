В Крыму под Судаком погиб подводный охотник

В Крыму в районе бухты Капсель погиб подводный охотник.
Информационный портал КрымPress сообщает, что мужчине, который занимался подводной охотой под Судаком, стало плохо в воде. Его сын заметил это и вытащил мужчину на берег. Прибывшие на место медики и спасатели пытались реанимировать мужчину, он был подключен к аппарату ИВЛ. Но, несмотря на усилия медиков, мужчина скончался.
Тело погибшего было на специальных носилках по труднодоступной местности доставлено наверх и передано сотрудникам полиции для проведения следственных действий. Причины смерти выясняются.
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Фото:pixabay.com
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