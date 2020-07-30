Песков опроверг информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины.

В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москве не известны какие-то противозаконные деяния или планы по дестабилизации обстановки в Белоруссии. Чиновник добавил, что сегодня российский посол общается с коллегами в МИД республики.

Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он рассказал, что Россия рассчитывает на то, что права задержанных под Минском россиян будут соблюдаться в полной мере. Также заявления о том, что РФ причастна к протестам в Белоруссии, Песков назвал инсинуациями.

Песков опроверг информацию о том, что среди задержанных есть граждане Украины. Чиновник заверил, что все они — россияне.

Ранее кандидатов в президенты Белоруссии предупредили о возможных провокациях на митингах.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира