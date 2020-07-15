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В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

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Ранее главу региона обвинили в организации убийств в 2004-2005 годах.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что в Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков заявил, что несанкционированные акции в Хабаровске проходят без провокаций и эксцессов. 

Напомним, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля. Его обвиняют в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдуму внесли проект о санкциях за призывы к отчуждению территории.

Видео:YouTube / Якутия Yakutia.com

 
Теги: кремль, хабаровск
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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