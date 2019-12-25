Песков назвал слухи об отставке Беглова заказной кампанией

По словам пресс-секретаря президента, верить им не стоит.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможной отставке губернатора Петербурга Александра Беглова. Он заявил, что верить им не стоит. Об этом пишут РИА Новости.

Песков отметил, что влияние заказных кампаний, которые распустили слухи о возможной отставке Беглова, на мнение Кремля не так велико, как думают заказчики. Пресс-секретарь подчеркнул, что сегодня мы живем в век ложной информации и фейков, и призвал людей относиться к непроверенной информации "соответствующим образом".

Ранее губернатор Беглов оценил слухи о своей отставке. Градоначальник заявил: "Пусть клевещут, у каждого свое мнение".

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов