Песков назвал нынешнюю ситуацию поводом для мобилизации каждого гражданина.

В Кремле оценили статистику по коронавирусу в России. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подъём заболеваемости в регионах, который сейчас наблюдается, не является поводом для лишений губернаторов особых полномочий, которые им дали на время эпидемии. Чиновник подчеркнул, что сейчас главы регионов продолжают ими пользоваться.

Ну, ситуация на местах лучше видна именно в этих регионах. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что статистика по заболеваемости вызывает обеспокоенность. Песков назвал нынешнюю ситуацию поводом для мобилизации каждого гражданина. Он призвал носить маски, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Ранее мы писали, что Попова считает, что говорить о новой волне коронавируса не стоит.

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