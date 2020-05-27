Решений по дате проведения голосования по поправкам в Конституцию не принималось.

В Кремле не исключили, что день парада Победы будет выходным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, скорее всего 24 июня сделают выходным днём. Он добавил, что решений по дате проведения голосования по поправкам в Конституцию не принималось.

Ранее Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы. Представитель Кремля ответил, что за месяц ситуация может измениться, поэтому могут вноситься коррективы.

Видео: kremlin.ru