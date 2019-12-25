В Кремле назвали "Крымскую платформу" антироссийским мероприятием

Саммит проходит на Украине, в нем участвуют представители 44 стран и организаций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проведение саммита "Крымская платформа". Его слова передает ТАСС.

По мнению официального представителя Кремля, данное мероприятие является антироссийским и недружественным.

Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

23 августа в Киеве проходит саммит "Крымская платформа". Президент Украины Владимир Зеленский считает этот формат "серьезной площадкой" для решения ряда проблем на территории Крыма, включая возвращение полуострова в состав государства. Основателями саммита являются 44 страны и организации, включая Европейскую комиссию, НАТО, Совет Европы и ГУАМ.

Ранее Зеленский пригласил Россию на саммит "Крымская платформа".

Фото: Piter.tv

