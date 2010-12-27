Кремль ориентируется на ЦИК при оценке петербургских выборов

Кремль уверен в ЦИК и подведенных им итогах выборов в Петербурге, сообщает ТАСС со встречи с Дмитрием Песковым 13 сентября.
"Мы все ориентируемся на Центральную избирательную комиссию, главный контроль осуществляется ЦИКом, выводы делаются ЦИКом. Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Петербурге", – сказал Песков.
"Шероховатостями", найденными в процессе выборов, ЦИК уже занялся, добавил пресс-секретарь и заявил о том, что проблемы с подсчетом голосов остаются на ответственности комиссии, она же делает выводы о легитимности выборов.
По данным комиссии, нарушения хода выборов в округах Фрунзенского, Адмиралтейского, Приморского и Невского районов затрудняет верно определить результаты выборов. Также избирком планировал расформировать икмо, допустившие нарушения избирательных прав граждан.
Ранее мы публиковали материал "В ЦИК России обеспокоены ситуацией с муниципальными выборами в Петербурге".
Фото: kremlin.ru
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