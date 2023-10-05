В Красноярском крае потушили пожар на предприятии по производству паллет

В ГУ МЧС сообщили о том, что огонь в регионе ликвидирован.

В Красноярском крае сотрудники регионального экстренного ведомства потушили пожар на предприятии по производству паллет. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. Известно, что пламя распространялось по помещению в Емельяновском районе. Там на открытой территории воспламенились объекты на площади 2000 квадратных метров. Дополнительно огонь перешел на производственное здание площадью 200 квадратных метров. В ликвидации последствий были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники.

На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций. пресс-службв ГУ МЧС по региону

В Петербурге после пожара в частном доме нашли два тела.

Фото и видео: ГУ МЧС России