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В Красноярском крае потушили пожар на предприятии по производству паллет

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В ГУ МЧС сообщили о том, что огонь в регионе ликвидирован.

В Красноярском крае сотрудники регионального экстренного ведомства потушили пожар на предприятии по производству паллет. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ГУ МЧС. Известно, что пламя распространялось по помещению в Емельяновском районе. Там на открытой территории воспламенились объекты на площади 2000 квадратных метров. Дополнительно огонь перешел на производственное здание площадью 200 квадратных метров.  В ликвидации последствий были задействованы порядка 50 человек и 17 единиц техники.

На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций.

пресс-службв ГУ МЧС по региону

В Петербурге после пожара в частном доме нашли два тела.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, красноярский край, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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