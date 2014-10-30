В Красноярском крае похищали женщин для занятия проституцией

В преступную структуру входили около 40 человек.

Житель Красноярского края создал преступное сообщество, участники которого похищали одиноких женщин, отбирали у них документы и заставляли заниматься проституцией. В том числе в преступления совлекались и несовершеннолетние девушки из региона, а также Новосибирской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Следственного комитета России. В настоящее время организатор ОПГ и 11 членов его банды задержаны. В отношении 17 местных жителей (12 мужчин и пяти женщин в возрасте от 17 до 38 лет) ведутся уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ.

Надзорное ведомство полагает, что в 2018 году 36-летний мужчина создал преступное сообщество. Незаконная организация в течение семи лет пополнилась 40 участниками и имела высокую степень организованности. Подбор сподвижников продолжался с декабря 2018 года по июнь 2020 года. Красноярец привлекал к работе своих родственников и знакомых, а также иностранных граждан за обещание высокого дохода. В структуру ОПГ входили охранники, включая группу быстрого реагирования, операторы, водители, главный бухгалтер, кадровый сотрудник. Для оказания интимных услуг подельниками арендовались сауны, массажные салоны, квартиры и апартаменты.

С целью вовлечения в занятие проституцией участники преступного сообщества подыскивали и похищали одиноких женщин, девушек из неблагополучных слоев общества, забирали у них документы, незаконно лишали свободы, причиняли телесные повреждения. пресс-служба СК РФ по региону

Всего в занятие проституцией были вовлечены свыше 20 женщин. За проступки в виде побега, отказа от оказания интимных услуг, употребления спиртного к работницам применялось физическое наказание и штрафы,которые кратно превышали их возможный доход. У пострадавших также отбирались средства для связи. Организатор незаконной деятельности арестован. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении других фигурантов расследования.

МВД использовало ИИ для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости