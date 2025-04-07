МВД использовало ИИ для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в нескольких регионах России 15 подозреваемых в обеспечении работы узлов связи, которые использовали телефонные мошенники для подмены номеров

Российские правоохранительные органы совместно с оперативниками из территориальных подразделений полиции и ФСБ России продолжают использовать возможности искусственного интеллекта для ликвидации узлов связи, организованных зарубежными мошенниками. Соответствующее заявление сделала через социальные сети официальный представитель МВД Ирина Волк. Она пояснила, что преступники помощью технологии подмены номеров помогают телефонным мошенникам из-за рубежа обманывать граждан нашей страны. Полицейские широко применяют обработку больших массивов данных с помощью ИИ, что дает возможность вычислять расположение сетей, которые используют аферисты, а также собирать интересующие данные об их деятельности.

В минувшем месяце была получена информация о 28 сим-боксах и двух сим-банках, работавших на территории пяти регионов. Собраны данные о семи тысячах абонентских номеров, которые использовались аферистами. пресс-служба МВД РФ

Оперативники узнали, что для обеспечения голосовых вызовов использовались виртуальные серверы, зарегистрированные на территории европейских стран. Эти устройства были предназначены для объединения групп сим-боксов и их удаленного администрирования. В Амурской, Брянской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областях, Юашкирии, Чувашии и Ставропольском крае удалось провести одновременные обыски и задержания подозреваемых. Была пресечена незаконная деятельность 15 фигурантов расследования, которые помогали обеспечивать нормальное функционирование узлов связи. Ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. В отношении задержанных избраны различные меры пресечения.

Главврач больницы в Канске Красноярского края подозревается в получении взятки.

Фото и видео: МВД Медиа