В Красноярском крае нетрезвый мужчина пытался украсть мальчика из песочницы прямо при детях

Сейчас злоумышленник задержан.

На территории Уяра Красноярского края нетрезвый мужчина пытался похитить девятилетнего ребенка. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что мальчик играл в песочнице с друзьями возле своего дома. неожиданно к нему подошёл неизвестный человек. Злоумышленник пытался завести разговор, задавал вопросы и угостил детей сладостями. Затем мужчина предложил потерпевшему проводить его до дома своей знакомой. Мальчик отказался от этого. Тогда преступник схватил второклассника за руку и сказал ему, что ударит его, если тот закричит. Напуганный ребёнок подчинился требованиям.

Неизвестный дядя подошёл, схватил, и мне было больно. речь мальчика

В этот момент остальные дети закричали. Шум на улице услышал сосед, который догнал незваного гостя и отбил ребенка у похитителя. Однако взрослый мужчина сопротивлялся и кричал, что это его сын. Позже правоохранительные органы установили, что задержанному мужчине оказалось 36 лет, ранее он был судим. Фигурант расследования пояснил, что ехал на такси из Красноярска в Канск к своей знакомой. Из-за того, что он был сильно пьян, водитель отказался везти его дальше и высадил в Уяре. Семьи и своих детей у подозреваемого нет. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения.

В Петербурге предстанет перед судом мужчина, который напал на жителя поселка Александровская и ограбил его.

Фото и видео: Прокуратура Красноярского края