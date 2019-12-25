В Красноярском крае сотрудники СК обвиняются в избиении и пытках подростков

Следователи электрошокером выбивали из подростков признание в краже.

В Красноярском крае сотрудники следственного комитета обвиняются в избиении и пытках над 18-летними парнями.

ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщает, что в регионе сотрудники следственного комитета обвиняются в преступлении по статье "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, в апреле 2019 года следователи заподозрили в краже ноутбука из служебного кабинета следователя двух 18-летних жителей поселка Пинчуга. Молодые люди накануне там были для дачи показаний по материалам другого уголовного дела.

Следователи велели участковому доставить парней в отдел, где применили к молодым людям физической насилие с помощью электрошокера и наручников. Парни в краже не сознались и были отпущены домой, где рассказали родителям о случившемся. Одна из матерей написала на следователей заявление.

На данный момент обвиняемые находятся под арестом.

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