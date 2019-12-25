В Тверской области и-за вспышки коронавируса среди детей в интернате на педагогов завели дело

Из-за нарушения нарушения санитарно-эпидемиологических правил в интернате заразились коронавирусом 14 детей и 5 взрослых.

В Тверской области из-за вспышки коронавируса в Кимрской школе - интернате на двух педагогов возбудили уголовное дело.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Тверской области сообщает, что на двух педагогов школы - интерната возбуждено уголовное дело. Сообщается, что 4 мая в интернате началась новая 14-дневная вахтовая смена. Перед сменой все сотрудники, прибывшие на вахту, подтвердили, что контактов с лицами из "группы риска" не имели и соблюдали режим самоизоляции.

Но 11 мая одна из сотрудниц сообщила о недомогании, тестирование подтвердило наличие коронавируса. Аналогичная ситуация произошла и с воспитателем интерната. В результате 14 воспитанников и 5 сотрудников интерната заразились коронавирусом. Уточняется, что сотрудница и воспитатель - супруги, и скрыли факт, что 25 апреля их дочери был поставлен диагноз COVID-19.

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