В Красноярске закрыта сеть с азартными играми, работавшая под видом букмекерских контор

Следователи пришли с обысками в двенадцать заведений, в которых незаконно велись игры.

На территории города Красноярска возбуждено уголовное дело (по части 3 статьи 171.2 УК РФ) об организации незаконной игорной деятельности под видом букмекерских контор. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления Следственного комитета по региону. В надзорном ведомстве уточнили, что незаконная деятельность велась вне пределах законной игорной зоны с использованием специального оборудования. Подозреваемыми с тали трое местных жителей.

По предварительной версии, не позже июня 2021 года, злоумышленники вступили в преступный сговор с несколькими знакомыми. Фигуранты расследования арендовали нежилые помещения и размещали в них компьютеры, необходимые для проведения азартных игр через Интернет. Дополнительно подозреваемые наняли сотрудников: управляющих, операторов и охранников, обеспечивающих бесперебойную работу учреждений. Члены банды пытались придать вид законной деятельности своему бизнесу. Они замаскировали свои игорные заведения под букмекерские конторы с соответствующими вывесками.

В Красноярске было организовано десять таких незаконных игорных заведений, а также по одному - в Канске и Ачинске. Сейчас незаконная игорная деятельность пресечена. пресс-служба СК РФ по региону

Во время обысков силовиками и оперативниками зъято более 200 компьютеров, денежные средства в общей сумме около 500 тысяч рублей. Трое подозреваемых задержаны. Устанавливаетсяпричастность иных лиц к противоправной деятельности.

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Фото и видео: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии