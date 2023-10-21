В Красноярске задержан подозреваемый в хищении медали "За отвагу" у участника СВО

Сотрудники МВД нашли пропажу и злоумышленника.

К российским правоохранительным органам с сообщением о грабеже обратился местный житель 1988 года рождения. Мужчина рассказал о том, что отдыхал в компании у приятеля. Когда потерпевший уже собирался уходить домой, один из гостей, 31-летний мужчина, внезапно толкнул его и украл из рук сумку. Среди похищенных вещей в ней находилась государственная медаль "За отвагу". Награда была во время участия в специальной военной операции.

Полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в Кировском районе у его знакомых. Как оказалось, сумку он успел передать своему товарищу. пресс-служба МВД РФ

В настоящее время похищенные вещи вместе с государственной наградой изъяты и возвращены сотрудниками полиции законному владельцу. По факту инцидента ведется расследование по части 1 статьи 161 УК РФ. Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Его знакомый проходит по делу в качестве свидетеля.

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Фото и видео: МВД Медиа