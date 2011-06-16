В Красноярске за взятки задержан замначальника отдела уголовного розыска полиции

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ РФ.

На территории города Красноярска российскими правоохранительными органами задержан заместитель начальника отдела уголовного розыска полиции. В социальных сетях пресс-служба регионального управления Следственного комитета объяснила подписчикам что мужчина подозревается во взяточничестве. В его отношении ведется уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ. Речь идет о получении должностным лицом денежных средств в крупном размере за незаконные действия. Материалы расследования предоставлены УФСБ РФ.

В надзорном ведомстве уточнили, что в период с августа 2018 до мая 2021 года сотрудник полиции получил от руководителя кредитного потребительского кооператива 200 тысяч рублей за предоставление бизнесмену на постоянной основе информации из ведомственной базы данных. На данный момент оперативниками проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Была изъята документация, имеющая значение для расследования, а также компьютерная техника. Злоумышленник задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Дополнительно будет дана правовая оценка действиям взяткодателя.

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Фото и видео: Telegram / ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии