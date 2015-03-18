В Иркутской области выявлено мошенничество с землей на 70 млн рублей

Двое местных жителей незаконно изъяли участок из госсобственности.

Уголовное дело возбуждено российскими следственными органами на территории Иркутской области по факту мошенничества с участком земли на сумму более 70 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления надзорного ведомства через социальные сети. Они пояснили, что расследование ведется по признакам преступления по пункту "в" части 3 статьи 286 и части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет не только об афере, но также и о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В Следственном комитете пояснили, что двое местных жителей подделали документы для регистрации права собственности на участок с площадью в 2,6 га. Эта земля расположена на территории Иркутского района. Необходимые документы были предоставлены в Управление Росреестра.

На основании сфальсифицированных документов специалист федеральной службы незаконно зарегистрировала недвижимость на знакомую фигурантов. В результате чего из государственной собственности был изъят земельный участок. пресс-служба СК РФ по Иркутской области

В настоящее время злоумышленникам предъявлено обвинение. По месту их жительства, а также в государственных и муниципальных учреждениях оперативниками проведены обыски. Следствие наложило арест на земельный участок в виде запрета совершения регистрационных действий.

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Фото и видео: ГСУ СК по Иркутской области