Представители закона рассказали, что "не все монстры носят костюмы".

В Красноярске полицейские сняли предупреждающий клип-хоррор о маньяках. Ролик появился на официальном сайте правоохранительных органов по региону. Своим творчеством представители закона надеются обратить внимание детей на негативные последствия общения с незнакомыми и малознакомыми людьми. Работа полиции получила название "Не все монстры носят костюмы...".

Напугают ли вас эти создания тьмы? И именно их ли вам стоит бояться? Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость – настоящий гвоздь программы? пресс-служба МВД по Красноярскому краю

В МВД призвали жителей не терять бдительности, быть осторожными и помнить о том, что настоящие монстры могут походить на обычных людей. Клип оформлен в стиле фильма ужасов по типу "Звонка". Перед зрителями появляются ведьма из лесной чащи, граф-кровопийца и сумасшедший клоун. В последних кадрах показан мужчина, который на первый взгляд не вызывает у зрителей страха. Он протягивает ребенку конфету, после чего исчезает, оставляя за собой пустые качели на детской площадке.

Глава МВД России вручил награды задержавшим пермского стрелка сотрудникам ДПС.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Красноярскому краю



