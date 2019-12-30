В Красноярске арестовали главу Пенсионного фонда из-за многомиллионной взятки

Алексей Трофимов подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Трофимов свою вину не признает.

В Красноярске арестован решением суда глава ПФР края.

По версии следствия, в с 19 декабря 2017 по 6 февраля 2018 года глава ПМФР по Красноярскому краю, действуя совместно со своим заместителем, получил через посредника взятку в размере 13 миллионов рублей за победу на аукционе на право заключения государственного контракта на приобретение нежилого помещения по максимальной цене контракта более 130 миллионов рублей.

Алексей Трофимов свою вину не признает. Суд арестовал чиновника и заключил под стражу.

По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. СУ СК России

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