В Архангельске инструктор автошколы задушил свою ученицу

Инструктор по вождению в момент убийства был в наркотическом опьянении.

В Архангельске завершено расследование уголовного дела об убийстве 20-летней девушки.

Следком сообщает, что следствие установило обстоятельства убийства молодой девушки. По версии следствия 50-летний инструктор автошколы ДОСААФ поссорился с 20-летней ученицей. В ходе ссоры мужчина задушил девушку веревкой. В момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения.

Тело убитой девушки инструктор завернул в ткань, вывез на автодром и спрятал. Часть вещей жертвы преступник сжег, себе забрал золотые украшения. Под действием улик мужчина признал свою вину и показал, где спрятал тело. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу.

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