В Красносельском районе заметили пожар

Очевидцы поделились фотографиями и видео с места происшествия в социальных сетях.

Вечером во вторник, 14 января, петербуржцы заметили дым в Красносельском районе. В соцсетях очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.

В Горелово что-то горит и взрывается. По неуточненным данным, горит частный дом в СНТ "Трансмаш". отметил свидетель.

В комментариях петербуржцы отметили, что слышали два хлопка. Позже в редакцию Piter.TV поступила информация, что возгорание произошло в на Главной улице. Там по всей площади горел дом 8 на 9 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что в аварии на перекрестке Большевиков и Подвойского пострадал один человек.

Видео: "Мегаполис"