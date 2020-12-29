В Красносельском районе заметили пожар

Вечером во вторник, 14 января, петербуржцы заметили дым в Красносельском районе. В соцсетях очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия.
В Горелово что-то горит и взрывается. По неуточненным данным, горит частный дом в СНТ "Трансмаш".
отметил свидетель.
В комментариях петербуржцы отметили, что слышали два хлопка. Позже в редакцию Piter.TV поступила информация, что возгорание произошло в на Главной улице. Там по всей площади горел дом 8 на 9 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что в аварии на перекрестке Большевиков и Подвойского пострадал один человек.
Видео: "Мегаполис"
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