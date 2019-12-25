В Красносельском районе частично сгорел грузовик

Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью в Красносельском районе загорелся грузовой автомобиль, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в пятом часу утра 23-го октября по адресу улица Маршала Казакова, 35. В результате пожара у транспортного средства сгорели все сгораемые части кабины. На ликвидацию огня потребовалось около часа.

Сведения о пострадавших не поступали. В тушении принимали участие 9 человек личного состава МЧС и 2 единицы техники.

Накануне пожар произошел в историческом здании XIX века на Кирочной

Фото: архив пресс-службы ГУ МЧС по СПб