В Красносельском районе полыхал частный дом

Пламя потушили за час. Горела котельная.

В Красносельском районе сегодня утром, 11 марта, произошел серьезный пожар. В СНТ "Айсберг" на 10-й аллее горел дом на участке № 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:18. Выяснилось, что огонь распространился по площади 10 "квадратов". Пламя вспыхнуло в котельной.

В 06:18 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv