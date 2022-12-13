В Красносельском районе полыхал частный дом

В Красносельском районе сегодня утром, 11 марта, произошел серьезный пожар. В СНТ "Айсберг" на 10-й аллее горел дом на участке № 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:18. Выяснилось, что огонь распространился по площади 10 "квадратов". Пламя вспыхнуло в котельной.
В 06:18 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.
Сведения о пострадавших не поступали.
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Фото: Piter.tv
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