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В Красносельском районе полыхал частный дом
Сегодня, 9:26
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В Красносельском районе полыхал частный дом

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Пламя потушили за час. Горела котельная.

В Красносельском районе сегодня утром, 11 марта, произошел серьезный пожар. В СНТ "Айсберг" на 10-й аллее горел дом на участке № 15. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 05:18. Выяснилось, что огонь распространился по площади 10 "квадратов". Пламя вспыхнуло в котельной.

В 06:18 пожар был ликвидирован. С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: у замглавы районного УМВД в Петербурге нашли криптоферму.

Фото: Piter.tv

Теги: горел частный дом, мчс, пожар в красносельском районе, спасатели 112
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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