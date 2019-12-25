В Красном селе завершилась реконструкция психоневрологического интерната

В Красносельском районе Петербурга завершилась реконструкция ГСУСО психоневрологического интерната №9. Об этом пишет портал "Строительный Петербург", ссылаясь на пресс-службу Комитета по строительству города.
Объект расположен по адресу: Красное село, Красногородская улица, 1. Работы в здании вела компания ООО "С-Индустрия". Общая площадь, на которой проводилась реконструкция, составила 1 083,5 квадратных метров.
Всего в 2020 году в рамках Адресной программы Комитет по строительству планирует ввести в эксплуатацию девять объектов здравоохранения и три социальных объекта.
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Фото: pixabay.com
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