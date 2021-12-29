В Красном Селе трое мужчин избили петербуржца и украли у него телефон

Пострадавший находится в больнице, а одного из подозреваемых в преступлении удалось задержать.

Накануне около семи утра в службу спасения "112" поступило сообщение от мужчины, который рассказал, что его избили трое неизвестных мужчин и украли у него телефон на Нагорной улице в Красном Селе.

Как стало известно Piter.tv, около 6:30 утра трое мужчин избили 40-летнего водителя "Яндекс. Такси" и украли телефон "Редми Ксеоми 7" стоимостью 15 тыс. рублей. В 11:20 оперативники по подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего жителя Ленобласти, у него изъяли указанный телефон.

Пострадавший находится в больнице с закрытой травмой груди, живота, ушибами мягких тканей головы, грудной клетки, передней брюшной стенки, в состояние средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж, совершенный группой по предварительному сговору".

Ранее правовой центр в Петербурге обманул пенсионера на 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv