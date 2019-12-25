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В Красном Селе реконструировали психоневрологический интернат № 9
Сегодня, 19:31
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smirenny

В Красном Селе реконструировали психоневрологический интернат № 9

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Интернат готов принять пациентов.

В Красном Селе завершили реконструкцию психоневрологического интерната № 9.

Так, Госстройнадзор, проводя контрольно-надзорные мероприятия, выявил в корпусе на улице Красногородской нарушения. После этого администрация устранила найденные нарушения. Отмечается, что в интернете теперь появился зал для физкультуры, кроме того помещения были оборудованы для маломобильных пациентов. 

Ранее мы писали, что Сланцевский дом-интернат обделили горячим питанием во время эпидемии коронавируса.

Фото носит иллюстративный характер: Piter.TV

Теги: красное село, психоневрологический интернат 9, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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