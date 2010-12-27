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В Красном Селе ночью полтора часа тушили частный дом
Сегодня, 7:17
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lesjasap

В Красном Селе ночью полтора часа тушили частный дом

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Люди не пострадали.

В Петербурге в ночь на 30 октября пожарные тушили частный жилой дом. Сообщение о возгорании поступили на пульт диспетчера около 3:40 утра. Специалисты экстренного ведомства отправились по адресу садоводство "Авангард", 3-ая линия, 17. Здание находится в Красносельском районе города. 

Как отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадал дом с площадью 8х10 метров. Ликвидировать огонь спасателям удалось к половине шестого утра. Данных о пострадавших на данный момент нет. 

К тушению привлекались 13 человек личного состава ГУ МЧС и три единицы спецтехники. 

Ранее Piter.tv писал о том, что воспитанники ярославского детского сада избили девочку.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, красное село
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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