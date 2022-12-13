В Ржевском лесопарке запускают зимние орнитологические экскурсии

Старт экскурсий – 14 января.

Петербуржцы смогут бесплатно познакомиться с более 150 видов птиц, обитающих в Ржевском лесопарке. Все экскурсии будут проходить под руководством опытного орнитолога. Об этом сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Старт экскурсий – 14 января. Участники в этот день развесят кормушки, сделанные своими руками. Всего запланировано проведение семи экскурсий, которые будут проходить каждую субботу в 10:00. Каждому участнику на время мероприятия выдается бинокль. Организатором выступает администрация Красногвардейского района совместно с районным Советом по вопросам отношения к животным.

Записаться можно на странице Красногвардейского района в социальных сетях. Ссылка регистрации на следующую экскурсию.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Санкт-Петербурга