По словам мобильного корреспондента, пробка образовалась из-за ДТП.

В четверг, 10 октября, в Красногвардейском районе образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Пробка образовалась на Новочеркасском проспекте напротив дома 1. По словам корреспондента, пробка образовалась из-за ДТП перед ними.

Вот троллейбусы и выстроились в ряд отмечает корреспондент

По словам очевидцев, петербуржцы уже более часа не могут попасть на работу из-за затора.

Ранее мы сообщали о том, что в Волгоградской области погибли в ДТП четверо молодых людей.

Видео:Piter.TV