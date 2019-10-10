В четверг, 10 октября, в Красногвардейском районе образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Пробка образовалась на Новочеркасском проспекте напротив дома 1. По словам корреспондента, пробка образовалась из-за ДТП перед ними.
Вот троллейбусы и выстроились в ряд
отмечает корреспондент
По словам очевидцев, петербуржцы уже более часа не могут попасть на работу из-за затора.
Ранее мы сообщали о том, что в Волгоградской области погибли в ДТП четверо молодых людей.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )