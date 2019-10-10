  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:57
129
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

В Красногвардейском районе образовалась пробка из троллейбусов

0 0

По словам мобильного корреспондента, пробка образовалась из-за ДТП.

В четверг, 10 октября, в Красногвардейском районе образовалась пробка из троллейбусов. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Пробка образовалась на Новочеркасском проспекте напротив дома 1. По словам корреспондента, пробка образовалась из-за ДТП перед ними.

Вот троллейбусы и выстроились в ряд

отмечает корреспондент

По словам очевидцев, петербуржцы уже более часа не могут попасть на работу из-за затора. 

Ранее мы сообщали о том, что в Волгоградской области погибли в ДТП четверо молодых людей.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, пробка троллейбусов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии