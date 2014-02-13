Житель региона нанес ущерб потерпевшим на 600 тысяч рублей.

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела о серии краж. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека. Его обвиняют по части 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленник действовал на территории Курганинского района.

На протяжении нескольких месяцев местный житель незаконно проникал в частные дома и хозяйственные постройки.Оттуда он забирал ценные вещи, драгоценности, технику, деньги, садовые инструменты и электронику. Затем предметы сдавались в ломбарды или сбывались третьим лицам.

В общей сложности оперативники вменяют подозреваемому 12 преступных эпизодов. Сумма ущерба для потерпевший составила свыше 600 тысяч рублей. Фигурант расследования заключен под стражу. Дело направлено на рассмотрение в судебную инстанцию. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на шесть лет.

До 6 лет тюрьмы грозит участникам мурманской группы бутлегеров.

Фото и видео: официальный сайт МВД России