В Краснодарском крае пресечен незаконный оборот сильнодействующих веществ

Сотрудники ДПС задержали машину с незаконным грузом.

На стационарном посту ДПС "Кущевский" сотрудники российской Госавтоинспекции для проверки документов остановили автомобиль марки "Хендэ Солярис" с 32-летним водителем из города Костромы. В ходе досмотра машины выяснилось, что в багажном отделении транспортного средства находился полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 30 000 капсул с порошкообразным веществом, а также четыре пакета с кристаллическим порошкообразным веществом, две коробки с магнитами и пять упаковок с зип-пакетами. Весь этот груз принадлежал пассажиру автомобиля. Далее оперативники задержали мужчину до выяснения обстоятельств.

Согласно заключению эксперта, изъятое из четырех пакетов является сильнодействующим веществом - прегабалином общей массой более 5 кг. Изъятые капсулы с порошкообразным веществом весом более 13 кг направлены на исследование. пресс-служба МВД РФ по региону

Полиция установила, что злоумышленник приобрел запрещенные вещества в сети Интернет и планировал сбыть товар бесконтактным способом на территории города Краснодара. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 234 УК РФ. Фигурант расследования находится под стражей. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В Красноярске задержан подозреваемый в хищении медали "За отвагу" у участника СВО.

Фото и видео: МВД Медиа