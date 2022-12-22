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В Краснодаре загорелась иномарка после столкновения с самосвалом

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Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Краснодаре загорелась иномарка после столкновения с припаркованным самосвалом. Об этом сообщают "Кубанские новости" со сслыкой на УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел ночью 22 декабря на улице Восточно-Кругликовской. Водитель Kia не выдержал боковой интервал и врезался в стоящий самосвал Shacman. В результате ДТП обе машины загорелись.

Водитель и пассажир легковушки получили травмы. Первому назначено стационарное лечение, второго отправили на амбулаторное лечение. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке.

Видео: Telegram / ЧП Краснодар

Теги: дтп, иномарка, краснодар, самосвал
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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