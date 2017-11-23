Пять человек госпитализировали, ещё трое проходят амбулаторное лечение.

В Краснодаре восемь человек пострадали в результате ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе городского УМВД.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Отмечается, что Renault Logan выехал на встречну полосу и столкнулся с другим Renault. После этого виновник ДТП продолжил движение и столкнулся с автомобилем ВАЗ — тот после столкновения врезался в дерево.

Пять человек госпитализировали, ещё трое проходят амбулаторное лечение.

Ранее мы публиковали видео, как на Новолитовской улице спасатели ставят такси на колеса.