В результате ДТП пострадала женщина.

В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Инцидент произошел 7 ноября на пересечении улицы 40-летия Победы с улицей 1 мая. Водитель скорой помощи двигался по встречной полосе с включенным звуковым сигналом. В машину врезался автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 31-летняя девушка.

От удара оба транспортных средства изменили траекторию движения, в результате чего "скорая" наехала на женщину в районе тротуара. Ее доставили в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Видео: Telegram / Кубань 24