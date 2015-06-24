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В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи

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В результате ДТП пострадала женщина.

В Краснодаре легковушка столкнулась с машиной скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

Инцидент произошел 7 ноября на пересечении улицы 40-летия Победы с улицей 1 мая. Водитель скорой помощи двигался по встречной полосе с включенным звуковым сигналом. В машину врезался автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 31-летняя девушка.

От удара оба транспортных средства изменили траекторию движения, в результате чего "скорая" наехала на женщину в районе тротуара. Ее доставили в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на МКАД опрокинулся грузовик.

Видео: Telegram / Кубань 24

 

Теги: автомобиль, дтп, краснодар, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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