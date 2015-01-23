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В Костромской области сотрудники МЧС ищут 23-летнего мужчину

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Местонахождение лыжника неизвестно.

Российские экстренные службы разыскивают на территории Костромской области 23-летнего мужчину. В Пресс-службе регионального управления ГУ МЧС РФ в социальных сетях объяснили, что поздним вечером 11 декабря мужчина вышел на лыжах на неокрепший лед реки Волги. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Гравийный карьер. В настоящее время местонахождение местного жителя до сих пор неизвестно.

Инспекторы ГИМС МЧС России на судне на воздушной подушке доставили поисковую группу в район поисков. Сейчас 4 специалиста ведомства с помощью подводного дрона обследуют реку. 

пресс-служба ГУ МЧС РФ

Под Анапой произошел пожар в магазине.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, костромская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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