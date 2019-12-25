В Костромской области еще у 15 человек выявили коронавирус

С начала эпидемии в области коронавирус выявили у 293 человек.

В Костромской области коронавирус подтвердился еще у 15 жителей региона.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что за сутки коронавирус подтвердился еще у 15 человек:

Кологривский район - 5 человек

Кострома - 4 человека

Шарья - 3 человека

Макарьевский район - 1 человек

Мантурово - 1 человек

Буй - 1 человек

Большинство вновь заболевших это близкие и родственники ранее заболевших, которые вернулись из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода уже в период режима самоизоляции.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 293 случая коронавируса. Из них 64 выздоровели и три женщины скончались. В больницах области на лечении находится 47 человек. 8 человек в тяжелом состоянии, двое из них на аппаратах ИВЛ. Остальные пациенты с легким течением болезни проходят необходимое лечение на дому.

Сегодня ранее: Статистика по регионам России на утро 6 мая

Фото: Piter.TV, оперштаб по Костромской области