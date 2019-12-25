В Костромской области число заразившихся коронавирусом перевалило за 200

На утро 30 апреля в регионе количество инфицированных 211 случаев. Из них 20 человек выздоровели, трое скончались.

В Костромской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 211 человек.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в регионе за сутки выявлено 18 новых случаев коронавируса. Самый большой очаг в Буе (+10) человек. Трое инфицированных в Костроме, трое в Нерехтском районе. И по одному случаю в Красносельском и Нее. Большинство случаев инфицирования привозные из Москвы и Московской области.

Около 37% случаев заражения выявлены у лиц, прибывших из других регионов, из этого числа 75% привезены из Москвы и Московской области. Оперштаб

Нарастающим итогом в области 211 случаев инфицирования. Из них 20 человек выздоровели и 3 скончались.

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