В Костромской области число заразившихся коронавирусом перевалило за 200

В Костромской области количество инфицированных COVID-19 возросло до 211 человек.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщает, что в регионе за сутки выявлено 18 новых случаев коронавируса. Самый большой очаг в Буе (+10) человек. Трое инфицированных в Костроме, трое в Нерехтском районе. И по одному случаю в Красносельском и Нее. Большинство случаев инфицирования привозные из Москвы и Московской области.
Около 37% случаев заражения выявлены у лиц, прибывших из других регионов, из этого числа 75% привезены из Москвы и Московской области.
Оперштаб
Нарастающим итогом в области 211 случаев инфицирования. Из них 20 человек выздоровели и 3 скончались.
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Фото: pixabay
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