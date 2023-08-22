В Костроме с дерева сняли испуганного медведя

Сотрудники ГУ МЧС помогли дикому животному, который случайно попал в город.

Российские спасатели на территории города Костромы эвакуировали забежавшего в областной центр медведя. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. Специалисты из ГУ МЧС пояснили, что жители населенного пункта заметили лесного гостя вечером 21 августа по улице Ткачей. Известно, что убежать от дикого зверя смогли двое мужчин. Однако животное испугалось незнакомой обстановки и забралось на высокое дерево. Там представители МЧС усыпили медведя при помощи дротика со снотворным. Далее при помощи автолестницы "пациент" был доставлен на землю.

Район был оцеплен. Пожарные и специалисты департамента природных ресурсов помогли запутавшемуся в ветвях сонному медведю оказаться на земле. После этого сотрудники МЧС на носилках донесли животное до автомобиля полиции. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В Башкирии на фотоловушку нацпарка попал медвежонок-альбинос.

Фото и видео: ГУ МЧС России