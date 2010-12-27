В Копорской крепости стартовала первая смена международного волонтерского археологического лагеря

Под руководством опытных археологов волонтеры обучатся практике научно-исследовательских археологических работ, получат навыки полевой обработки и консервации артефактов.

В Копорской крепости стартовала первая смена традиционного международного волонтерского археологического лагеря.

Под руководством опытных археологов волонтеры обучатся практике научно-исследовательских археологических работ, получат навыки полевой обработки и консервации артефактов.



Всего в археологическом лагере до 17 августа будут работать две команды из 24 человек из Германии, Франции, Украины и городов России. Исследования 2019 года продолжают работу, начатую археологами в Копорской крепости летом прошлого года, когда были выявлены фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии. В предстоящем сезоне ученые исследуют участок вдоль юго-восточного прясла крепостной стены, где предположительно располагались так называемые магазейны – помещения складов для боеприпасов. Задача раскопок – выявить вероятные остатки благоустройства вокруг канцелярии, иные постройки во дворе крепости и вдоль крепостной стены. Напомним, что в 2018 году археологические изыскания в Копорской крепости возобновились после многолетнего перерыва. Предыдущие исследования проводились на территории крепости в 70-80-х годах XX века.



Организаторами международного волонтерского археологического лагеря выступают: Всероссийская общественная организация "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" (ВООПИиК), Волонтерское движение ВООПИИК, комитет по культуре Ленинградской области, ГБУК ЛО "Музейное агентство", музей "Копорская крепость", Институт истории материальной культуры Российской Академии наук, администрация Копорского сельского поселения.



Копорская крепость – памятник древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века. В состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года. Крепость занимает небольшую площадку скального мыса, ограниченного глубоким оврагом речки Копорки. В крепости 4 башни – две воротные (Северная и Южная), Средняя и Наугольная. Музей "Копорская крепость".

Источник: пресс-служба ЛО