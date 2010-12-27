В Кондратьево состоялось торжественное открытие школьного краеведческого музея

Экскурсию по музею провел победитель районного конкурса школьных музеев обучающийся 10 класса Смирнов Арсений. Он рассказал, как создавался музей и об основных разделах музея.

В понедельник, 02 сентября, 2019 года в МБОУ "Кондратьевская СОШ" состоялось торжественное открытие школьного краеведческого музея. На открытии присутствовали Советник главы администрации МО "Выборгский район" ЛО Лиховидов О.Ю, глава администрации МО "Селезневское сельское поселение" Рыбников С.Б., глава МО "Селезневское сельское поселение" Нечунаев С.И., настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в п.Кондратьево отец Валерий, автор книги Карельский перешеек. Земля неизведанная. Саккиярви (Кондратьево). Никитин В.В., представители бизнеса, предприятий и организаций Селезневского поселения.

Экскурсию по музею провел победитель районного конкурса школьных музеев обучающийся 10 класса Смирнов Арсений. Он рассказал, как создавался музей и об основных разделах музея. Всем присутствующим был показан фильм о работе музея над созданием интерактивных экскурсий по значимым объектам поселка и фрагмент выступления обучающихся на областном конкурсе экскурсоводов.

В музее представлены экспонаты, раскрывающие историю поселка с древнейших времён до наших дней. Одной из целей музея является включение всех участников образовательного процесса в интерактивные программы с использованием образовательного пространства школьного музея. Все присутствующие отметили, что в поселении появился новый ресурс духовно - нравственного и патриотического воспитания.