В Концертном Зале Яани Кирик ORION сыграют "ROCK при Свечах". Необычные рокеры выбрали один из самых атмосферных мест для своей музыки - здание лютеранского собора. Кроме авторских композиций коллектива зрители услышат популярные оперные арии. Ожидается исполнение акустической программы под музыкальное сопровождение органа и рояля.
Рок в церквях играют не часто - тем интереснее будет увидеть и услышать акустическое звучание известного neoclassic rock проекта в сотрудничестве с оперными солистами ведущих Петербургских театров.
пресс-релиз организаторов мероприятия
Дополнит атмосферу таинственности свет, исходящий от сотен свечей, расположенных по залу.
Место проведения: Концертный Зал Яани Кирик (улица Декабристов, 54А)
Дата проведения: 25 июня
Начало мероприятия: 19 часов
Билеты можно приобрести здесь: https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/concert/rock-pri-svechakh-amadeus?city=saint-petersburg&source=suggest
Фото: организаторы концерта
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