Мероприятие пройдет в стенах лютеранской церкви.

В Концертном Зале Яани Кирик ORION сыграют "ROCK при Свечах". Необычные рокеры выбрали один из самых атмосферных мест для своей музыки - здание лютеранского собора. Кроме авторских композиций коллектива зрители услышат популярные оперные арии. Ожидается исполнение акустической программы под музыкальное сопровождение органа и рояля.

Рок в церквях играют не часто - тем интереснее будет увидеть и услышать акустическое звучание известного neoclassic rock проекта в сотрудничестве с оперными солистами ведущих Петербургских театров. пресс-релиз организаторов мероприятия

Дополнит атмосферу таинственности свет, исходящий от сотен свечей, расположенных по залу.

Место проведения: Концертный Зал Яани Кирик (улица Декабристов, 54А)

Дата проведения: 25 июня

Начало мероприятия: 19 часов

Билеты можно приобрести здесь: https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/concert/rock-pri-svechakh-amadeus?city=saint-petersburg&source=suggest

Фото: организаторы концерта